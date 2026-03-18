Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması davasında tutuklu sanıklardan 3\'üne tahliye

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 3 gündür süren davada ara karar açıklandı. Kararda tutuklu bulunan 5 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi.
Antalya Büyükşehir soruşturması davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in tutukluluk haline devam kararının yanı sıra sağlık raporu istenirken, oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanı Okan Kaya ve Fazlı Ateş'in ise tahliyesine karar verildi. - ANTALYA
