Antalya\'da 1 Haftada 483 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da son 1 haftada yaşanan asayiş olaylarında 483 aranan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada il genelinde hırsızlık suçundan 60, dolandırıcılık suçundan 101, yağma suçundan 12, cinsel suçundan 10, öldürme suçundan 2 ve diğer suçlardan 298 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 169, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 314 şahıs olmak üzere toplam 483 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA