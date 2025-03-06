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Antalya'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

ANTALYA - Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 111 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da Y.E.'nin elebaşılığını yaptığı, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 111 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kaçak göçmenleri Konya- Eskişehir illerinden küçük gruplar halinde hususi otomobiller ile Kaş ilçesinde bulunan koylara getirerek yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda; 2 araç, 1 bot ile bot motoru ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilip sınır dışı işlemleri başlatıldı.