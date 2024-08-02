Antalya'da 121 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince haklarında yakalama emri bulunan kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimlerince 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan Şahıslar' ın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, aralarında; "Adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet etme, silahla tehdit, hakaret, taksirle yaralama/ölüme neden olma, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma" suçlarından Adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında; 20 yıl üzeri 1, 10 ile 20 yıl arası 4, 5 ile 10 yıl arası 5,2 ile 5 yıl arası 12, 2 yıl altı 48 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 70 kişi ile birlikte toplam 121 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA