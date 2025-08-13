Antalya\'da 15 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Antalya'da son 1 ayda mala karşı işlenen suçlar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda15 hırsızlık suçu aydınlatılırken, 32 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mala karşı işlenen suçlar kapsamında suç eşyalarının ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla il genelinde son 1 ayda yapılan çalışmalarda gerçekleşen 10 evden hırsızlık, 8 iş yerinden hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık, 4 Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı olmak üzere, 15 ayrı hırsızlık suçu aydınlatıldı. Suça karıştığı tespit edilen 32 şüpheli şahıs İL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. - ANTALYA