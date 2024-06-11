Antalya'da 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalar kapsamında B.K. isimli şahıs yakalandı. Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan B.K. adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA