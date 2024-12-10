Antalya\'da 164 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 164 aranan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışmalarında; farklı suçlardan aranmakta olan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 3 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 24 şüpheli başta olmak üzere toplam 164 şahıs yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA