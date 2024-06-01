Antalya'da 164 Kişi Suçlardan Aranıyordu, Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 164 Kişi Suçlardan Aranıyordu, Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı

Antalya\'da 164 Kişi Suçlardan Aranıyordu, Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda, 10 ila 20 yıl arası suçlardan aranan 3 kişi, 5 ila 10 yıl arası suçlardan aranan 9 kişi, 2 ila 5 yıl arası suçlardan aranan 26 kişi, 2 yıl altı suçlardan aranan 28 kişi ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 66 kişi olmak üzere toplamda 164 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

01.06.2024 14:20
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Antalya'da birçok suçtan aranması bulunan 164 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda aramalarında bir çok suçtan aranan 10 ila 20 yıl arası 3, 5 ila 10 yıl arası 9, 2 ila 5 yıl arası 26, 2 yıl altı 28 ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 66 şahısla birlikte toplam 164 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 164 Kişi Suçlardan Aranıyordu, Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 164 Kişi Suçlardan Aranıyordu, Polis Ekipleri Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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