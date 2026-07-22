Antalya'da 72 saatte 202 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 72 saatte 202 aranan şahıs yakalandı

Antalya\'da 72 saatte 202 aranan şahıs yakalandı
22.07.2026 10:02
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Jandarma, son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan 202 kişiyi yakaladı, 54'ünün hapis cezası var.

Antalya'da jandarma ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde son 72 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 202 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 54'ünün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saat içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 202 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin 10 yıl ve üzeri, 9'unun 5 ila 10 yıl arasında, 44'ünün ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Antalya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 72 saatte 202 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 72 saatte 202 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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