Antalya\'da 25.05.2025 Tarihinde 40 Çift Dünya Evine Girdi

Antalya'da 25.05.2025 yoğunluğu, 40 çift 'Evet' dedi

Özel tarih için 1 yıl önceden plan yapıp bugün dünyaevine girdiler

ANTALYA - Antalya'da evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler 25.05.2025'e yoğun ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Tuğba Acar-Mehmet Büyükak çiftide aynı zamanda tanışma yıldönümleri olan 25 Mayıs tarihinde "Evet" diyerek dünya evine ğiren çiftler arasında yer aldı.

Nikah tarihlerini anlamlı kılmak isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için yoğun talep gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi. Normal günlerde 5 ile 7 arası nikah kıyılırken, bugün evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Nikah tarihleri için 25.05.2025 tarihini seçen Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çiftide kendileri için özel olan bugünde nikah memuruna "Evet" diyerek dünya evine giren çiftler arasında yer aldı. 25 Mayıs tarihinin tanışma yıldönümleri olduğunu belirten Tuğba Acar, "Bizim için unutulmaz bir tarih. Unutma şansımız sıfır diye düşünüyorum. Ben unutmam ama Mehmet beyde unutmaz diye düşünüyorum. Şu anda heyecanlıyız, elimiz ayağımız titriyor" dedi.

"Bir yıl önceden planlama yaptık"

Evlilik yıldönümlerinin özel tarihte olmasını istediklerini ve bir yıl önceden bugün nikahlarını kıyılması için planlama yaptıklarını belirten Mehmet Büyükak ise, "Özel bir tarih olsun istedik. Unutma şansı yok, bugünün farklı bir anlamı var bizim için. Hem tanışma yıldönümümüz, hem de artık evlilik yıldönümümüz olacak. İkisi de birlikten aradan çıkacak" ifadelerini kullandı. Şahitlerin eşliğinde resmi nikahları kıyılan ve "Evet" diyen genç çift kendileri için özel olan bir tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Nikah töreninin ardından genç çift ve yakınları hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.