 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da 28 otomobil korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 28 otomobil korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men edildi

Antalya'da korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, tespit edilen 28 otomobil sürücüsüne işlem yapılarak araçları trafikten men edildi.

Antalya\'da 28 otomobil korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men edildi
06.01.2024 - 18:02,
Abone Ol

Antalya'da korsan taşımacılıkla mücadele çerçevesinde 28 otomobil trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, kent merkezinde korsan taşımacılık ile mücadele bünyesinde 1-5 Ocak tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık, yaptığı tespit edilen 28 otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek2/3 maddesi gereğince işlem yapılarak araçlar trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Antalya, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 28 otomobil korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men edildi - Son Dakika


18:57
Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
17:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
17:15
Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02
Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika
18:57 İzmir'de Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
17:15 Muğla'da yol kenarına atılan küflü sucuklar imha edildi
17:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylar
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:02 Kavgaya tutuşan sürücüler, birbirlerinin araçlarına balyozla saldırdı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 19:36:21. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 28 otomobil korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement