Antalya\'da 28 otomobil korsan taşımacılık nedeniyle trafikten men edildi

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Antalya'da korsan taşımacılıkla mücadele çerçevesinde 28 otomobil trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, kent merkezinde korsan taşımacılık ile mücadele bünyesinde 1-5 Ocak tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirdi. Korsan taşımacılık, yaptığı tespit edilen 28 otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek2/3 maddesi gereğince işlem yapılarak araçlar trafikten men edildi. - ANTALYA
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