Antalya\'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 6şüpheli şahsın, gümrük işlemine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş oldukları pamuk ve soya yağlarını ikametlerinin deposunda sakladıkları, bu yağların içerisine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırarak sahte zeytin yağı üreterek piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilere ait ikametlerde yapılan adli aramada, 2,5 ton sahte zeytinyağı 80 litre pamuk yağı ve bin 500 plastik bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA