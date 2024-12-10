Antalya'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Antalya\'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Manavgat ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yangın sırasında içeride insanların olduğu iddiaları paniğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı.

10.12.2024 00:12  Güncelleme: 00:13
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre patlama sesinin ardından başlayan ve alevlerin bir anda çatıyı sararak gökyüzüne yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yanan dairede insanlar olduğu söylentisi olay yerine toplanan kalabalığın heyecanlanmasına neden olurken, evdekilerin yangın sırasında evi terk ettikleri belirlendi. Yanan dairenin alt katında oturan Savaş Dinç isimli vatandaş, üst kattan tartışma sesleri geldiğini, seslerin artması üzerine balkona çıktığında alevleri gördüğünü, diğer dairelere bağırarak haberdar ettiğini söyledi.

Yangın, Side Mahallesi Cennetler Sokak'ta Hacı Şayeste İlköğretim okulunun yanında bulunan sitedeki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangın, site sakinlerinin yanı sıra yakınındaki ikamet ve iş yerlerinde bulunanların da korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin gökyüzüne yükselerek sokağı aydınlattığı yangına kısa sürede müdahalede bulunarak diğer binalara sıçramadan kontrol altına alırken, jandarma ekipleri vatandaşların yangın bölgesine girmemesi için gerekli önlemleri aldı. İçeride insan olduğu söylentileri sağlık ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrol ve yangını ilk gören vatandaşların evdekilerin yangın başladığında evi terk ettiklerini söylemeleri herkesin rahat bir nefes almasını sağladı.

Önce tartışma yaşandı sonra alevler yükseldi

Yanan dairenin altındaki dairede oturan Savaş Dinç isimli vatandaş, evde oturduğu sırada her zaman olduğu gibi üst kattan tartışma, bağırış sesleri geldiğini belirterek, "Patlamaya benzer ses gelmesi üzerine balkon kapısını açtığımda alevlerin geldiğini gördüm. Diğer dairelerde çocuklu aileler var. Onların duyarak kaçmaları için avazım çıktığı kadar bağırdım. Benim bağırmam üzerine yangından haberdar olan site sakinleri evlerinden hızla çıktılar. İtfaiye geldi ve yangını kontrol altına aldı" dedi. Yangını ilk fark edenlerden bir genç, üst üste patlamalar olduğunu, daireden bir kadının ve köpeğiyle dışarı çıkardığını söyledi.

Yangının çıktığı dairede sürekli tartışma ve gürültü olaylarının yaşandığı, dairede kimlerin kaldığının bilinmediği, yangın sırasında daireden çıkıp ortadan kayboldukları bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika

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