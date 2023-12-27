 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da 45 işletmeye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da 45 işletmeye cezai işlem uygulandı

Antalya'da bin 98 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 1 şahıs da yakalandı.

Antalya\'da 45 işletmeye cezai işlem uygulandı
27.12.2023 - 10:01,
Abone Ol

Antalya'da bin 98 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ticaret ile mücadele edilmesi amacıyla günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim gerçekleştirildi. İl genelinde 90 ekip ve 200 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; toplam bin 98 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Kayıtlı ve kayıtsız olarak faaliyet gösteren toplam 45 işletmeye cezai işlem uygulanarak arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güvenlik, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 45 işletmeye cezai işlem uygulandı - Son Dakika


09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10
İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06
Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
07:20
Bıçaklandığı için hastaneye kaldırılan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı Bıçaklandığı için hastaneye kaldırılan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı

Son Dakika
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06 Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
07:18 Gazze hükümeti, İsrail'i hayati organ çalmakla suçluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 45 işletmeye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement