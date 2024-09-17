Antalya'da 464 Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da son bir haftada 245'i kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 464 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube birimlerince haklarında yakalama emri bulunan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçlarından 39, dolandırıcılık suçlarından 75, yağma suçlarından 10, cinsel suçlardan 6, öldürme suçundan 4 ve diğer suçlardan 330 şahıs olmak üzere toplam 464 şahıs yakalandı.

Operasyon sonucunda, 245'i kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 464 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA