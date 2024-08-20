Antalya'da 5 araç birbirine girdi, araçta sıkışanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da 5 araç birbirine girdi, araçta sıkışanları itfaiye kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 5 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan kişiler kurtarıldı.

20.08.2024 21:57
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Antalya'da 5 araç birbirine girdi, araçta sıkışanları itfaiye kurtardı

İki kişinin yaralandığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, kamyonette sıkışan ve itfaiye tarafından çıkarılan 2 kişi yaralandı.

Antalya- Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Kadir Y'nin kullandığı 34 EM 3635 plakalı kamyonet Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağına geldiğinde aniden durdu, bu sırada aynı istikamette gitmekte olan Fahri Akıncı'nın kullandığı 06 EBF 733 plakalı kamyonet, Yasin Arslan'ın himayesindeki 07 LTL 99 plakalı çekici, Salih Barış Ulu'nun kullandığı 07 S 9267 plakalı kamyonet ve Zafer Ilıcalı'nın kontrolündeki 07 BPC 943 plakalı aracın karıştığı 5 araçlı zincirleme kazaya neden oldu.

Kazada 07 S 9267 plakalı kamyonetin sürücüsü Salih Barış Ulu ve kamyonette yolcu olarak bulunan Enes Çınar araç içerisinde sıkıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Salih Barış Ulu ve Enes Çınar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 5 araç birbirine girdi, araçta sıkışanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

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