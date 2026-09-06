Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Antalya\'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Antalya'da 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairenin mutfak bölümünde çıkan yangında, evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle mutfakta maddi hasar oluştu.

Antalya'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde çıkan yangında, evde bulunan 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 09.15 sıralarında Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede mutfak bölümünü etkisi altına alan yangın nedeniyle daireden yoğun duman yükselmeye başladı.

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı sırada evde bulunan 3 kişi, dumanların artması üzerine kendi imkanlarıyla daireden çıkarak binayı terk etti. Dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde bulunan ambulansta müdahalede bulundu.

Bu sırada itfaiye ekipleri de yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu mutfak bölümünde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler dairede inceleme yaparken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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