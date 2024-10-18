Antalya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği: 48 Misafir Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği: 48 Misafir Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın sonrası 48 misafir vinç yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kemer Kaymakamı ve Belediye Başkanı, yangın sırasında can kaybı yaşanmaması en büyük sevincimizdedi.

18.10.2024 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği

Otelde mahsur kalan 48 misafir kurtarıldı, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz:

"8 misafirimiz dumandan etkilendikleri için kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. ve hepsinin durumları da gayet iyi"

Kmer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu:

"Bir taraftan itfaiye, bir taraftan Kemer Belediyesine bağlı ekipler oteli tamamen boşalttı"

ANTALYA - Antalya'da 550 müşterisi bulunan 5 yıldızlı otelde yangın çıktı. Aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu misafirlerin büyük kısmı ilk anlarda panikle odalarını boşaltırken, duman nedeniyle mahsur kalan 48 kişi vinç yardımıyla kurtarılırken, 8 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin restoran kısmında başladığı öğrenilen yangın kısa sürede büyürken, duman otelin büyük kısmında etkili oldu. İhbarla olay yerine çok sayıda, itfaiye, vidanjör, jandarma, UMKE, AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Dumanları fark eden otelde konaklayan 550 misafirin büyük bir çoğunluğu yangının ilk anlarında otelden dışarı çıktı. Balkonlarda mahsur kalanların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için otel çalışanları yataklarla önlem aldı.

Balkonda mahsur kalanlar vinçlerle kurtarıldı

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelin büyük bir kısmında dumanlar etkili olurken odalarından çıkamayan konukları çıkarmak için ekipler seferber oldu. İtfaiye araçlarının otelin arka cephesine girememesi nedeniyle iş makileri ile araçların geçiş yapabilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından açılan yoldan giren vinçler yardımıyla balkonlarda mahsur kalan otel misafirleri kurtarıldı. Balkonlardan alınan yabancı turistler sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekipler seferber oldu

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapılırken bölgeye gelen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Bir taraftan itfaiye, bir taraftan Kemer Belediyesine bağlı ekipler oteli tamamen boşalttı. En büyük sevincimiz can kaybının olmaması, İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız" dedi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, otelde konaklayan misafirlerden 8 kişinin dumandan etkilenerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yangının sebebi araştırılıyor

Solmaz, "Şu an tam olarak tespit edemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tatil için gelmiş olan misafirlerimizi hızlı bir şekilde tahliye etmek için çalışmalarımızı tüm ekip arkadaşlarımızla başlattık. 550 misafirin konakladığı otelde, 270'i yangını fark ettiklerinde kendileri tahliye oluyor. Geri kalan büyük bir kısmı otel dışında olduğundan dolayı sıkıntılı bir durumumuz yoktu. Bizim ekipler olarak müdahale ettiğimiz odalarında bulunan toplam 48 kişi belediye AFAD, Jandarma ekipleri tarafından tahliyeleri gerçekleştirildi. Şu anda misafirlerimizin genel hayati durumu ile ilgili bir sorun yok" dedi.

48 misafir kurtarıldı, 8'i kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi

Dumandan etkilenen 8 misafirin kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiğinin altını çizen Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "8 misafirimiz dumandan etkilendikleri için kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. ve hepsinin durumları da gayet iyi, Son 2-3 gündür bölgede ciddi bir rüzgar sirkülasyonu var. Bu açıdan her hangi bir küçük bir alev bile yanmaya sebep verebiliyor. Çok şükür her ne kadar kontrol altına alma olayı gecikse de hiçbir misafirimiz bir sıkıntı yaşamadan olayı atlatmış olduk. Tahliye işlemleri tamamlandı, ekipler yangının çıkış sebebi hakkında çalışma yapıyor. Sebebi çalışmanın ardından belli olacak. Misafirler öncelikle otel sahibine ait bir başta otele nakledilecek. Geri kalan misafirler içinde planlama yapıyor. Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir planlamamız var. Bizim önceliğimiz her hangi bir can kaybı yaşanmamasıydı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, Misafir, Antalya, Hastane, 3-sayfa, Yaşam, Kemer, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği: 48 Misafir Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 04:38:11. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın Paniği: 48 Misafir Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.