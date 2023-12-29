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Antalya'da 75 Bin Liralık Motosiklet Çalındı - Son Dakika
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Antalya'da 75 Bin Liralık Motosiklet Çalındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir gencin 4 ay önce 75 bin liraya satın aldığı motosiklet, iş yerinin arka girişinde üzerinde anahtarıyla bırakılarak çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikleti çalan kişinin sanki kendi motosikletiymiş gibi binip gittiği görüldü.

Antalya\'da 75 Bin Liralık Motosiklet Çalındı
29.12.2023 - 12:58,  Güncelleme: 12:59
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir gencin 4 ay önce 75 bin liraya satın aldığı motosiklet çalındı. İş yerinin arka girişinde üzerinde anahtarıyla bırakılan motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hastane Caddesi üzerindeki bir iş yeri önünde yaşandı. Deniz Batır isimli gencin ağustos ayında sıfır olarak 75 bin liraya satın aldığı motosiklet, iş yerinin arka kısmında bulunan girişte park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Üzerinde anahtarıyla bırakılan motosikletin çalınma anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin hem Hastane Caddesi'nde hem de Milli Egemenlik Mahallesi 9011. Sokak üzerinde girişi ve vitrini olduğunu belirten Deniz Batır, "Motosikletimi her zaman olduğu gibi 9011. Sokak'ta iş yerimin vitrininin önüne kontak üzerinde olarak bıraktım. Ön tarafta gelen malzemeleri kontrol edip geldiğimde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kamerasını izlediğimde motosikletimin çalındığını fark ettim. Hemen polis merkezine giderek gerekli müracaatımı yaptım" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde poşet, başında bere olan siyah kıyafetli bir kişinin motosikletin yanına geldiği, biraz ileri gidip çevreyi kontrol ettikten sonra geri dönerek sanki kendi motosikletiymiş gibi motosiklete binip gittiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 75 Bin Liralık Motosiklet Çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 75 Bin Liralık Motosiklet Çalındı - Son Dakika
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