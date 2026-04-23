Antalya\'da 80 metrelik uçuruma yuvarlanan adam yaralı olarak kurtarıldı

23.04.2026 22:11  Güncelleme: 22:24
Antalya'nın Aksu ilçesinde 80 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralanan adam, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Karaöz Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan bir kişi, Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdaki ormanlık alandan bir erkek sesinin geldiği bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde yapılan araştırmalar sonucunda Murat Ö.'nün (41) Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yerde yatar halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahelede hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılan Murat Ö. jandarma,

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Murat Ö. Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

