Antalya'da 81 Yaşındaki Turist Boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan 81 yaşındaki Slovenyalı turist, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan turistin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kadriye Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana gelen olayda, tatil için Türkiye'ye gelen Slovenya uyruklu Janez Praprotnik (81) denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde otelin sahilinde denize giren yaşlı adamın suda hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar durumu otelin cankurtaran ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Praprotnik, kıyıya alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sahilde yapılan turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

81 yaşındaki Slovenyalı turistin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA