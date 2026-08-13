Bunalıma girip çam ağacına tırmandı, sıcaktan da bunalınca suyla ikna edildi

Antalya'da bunalıma giren bir kişi, 10 metrelik çam ağacının en üst noktasına çıkınca polisi alarma geçirdi. Çevredeki yerli yabancı tatilcileri de şaşırtan olayda, şahıs polis ekiplerinin 1.5 saatlik ikna çabasını geri çeviren adam, sıcaktan bunaldığını söyleyince pet şişeyle su verilip ikna edildi.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, isminin Yusuf B. olduğu öğrenilen bir şahıs çevredeki vatandaşların hayretler içindeki bakışları arasında bir süre bağırdıktan sonra park içerisinde bulunan bir çam ağacına tırmanmaya başladı. Bankalara çok fazla borcu bulunduğunu ve kartlarının kapatılarak borcunun silinmesini isteyen Yusuf B. yetkililerin gelmemesi durumunda inmeyeceğini söyledi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ne yaptılarsa inmeye ikna edemediler

İhbarla parka gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı çam ağacının altına atlama yatağı açtı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevli memurların tüm çabalarına rağmen Yusuf B.'yi ikna etmek kolay olmadı. Polis ekiplerinin tüm çabasına rağmen şahıs bulunduğu yerden inmeyeceğini söyledi. Polis ekipleri Yusuf B.'yi ikna edebilmek için sorununu olayı görüntülemek için gelen gazetecilere anlatmasını ve röportaj yapmasını söyledi. Ancak bu teklifi de geri çeviren şahsın inmemekte ısrarcı olması üzerine olay yerine müzakereci polis memuru çağrıldı.

1.5 saat sonra indirildi

Çam ağacının en üstünde tehlikeli hareketler yapan Yusuf B. kendisi ile yüz yüze konuşmak istediğini söyleyen polis memurunun itfaiye aracının sepeti ile yanına gelmesine izin verdi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan müzakereci polis memuru, itfaiye eri ile birlikte sıcak hava nedeniyle bunaldığını söyleyen şahsa getirilen su ile birlikte sepetle yanına yaklaştı. Yusuf B. müzakereci polis memuru ile yaptığı kısa süreli konuşmanın ardından aşağıya inmeye ikna edildi. Müzakereci polis memuru ve itfaiye erinin yardımıyla çam ağacının en üst noktasına çıkan şahıs sepete alınarak aşağıya indirildi. Yusuf B. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.