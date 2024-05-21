Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya\'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden sevgilisine ait cüzdanına el koyup tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı, tutuklandı. Sevgilisi ve taksi şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından 25 dakika içinde zanlılar yakalandı.

21.05.2024 22:36
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Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden sevgilisine ait cüzdanına el koyup tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, sevgilisi ve taksi şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 801 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede ikamet eden Alper Aldemir (45), bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. (19) ve kız arkadaşı Hatice Ç.'yi (31) evinde bir gün ağırladı. Kendisinden 4 bin lira borç para isteyen Kadir İ.'ye parayı veren Aldemir, parayı alıp belirtilen süre içerisinde geri alamadı. Daha sonra tekrar bir araya gelen 3'lüden Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını alıp borçlarını ödedikleri zaman cüzdanını geri vereceğini söyledi ve mekandan ayrıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Dün ise Kadir İ. ve Hatice Ç. daha önceden tanıdıkları taksi sürücüsü M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Eve tek çıkan Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladı. Aldemir yine iddiaya göre burada Hatice Ç.'ye tokat attı. Sesleri duyup taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir'e doğru ateş edip karın bölgesinden vurdu. Aldemir kanlar içerisinde yere yığılırken, sevgili çift geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde Aldemir'e ait bir adet tabanca da bulundu.

25 dakikada yakalandılar

Olayın hemen akabinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 dakika içerisinde Kadir İ. ve Hatice Ç. ile taksi sürücüsü M.T.'yi (31) Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya el konulurken, şüpheli sevgililer ve taksi sürücüsü M.T. gözaltına alındı.

"Tokat attı"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirilen zanlı Kadir İ.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği ve "Kız arkadaşıma tokat atıp ittirdi, silahı da ona doğrultunca dayanamadım. Elinde silah görünce bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken, sevgilisi Hatice Ç. ile taksi sürücüsü M. T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Arkadaşını Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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