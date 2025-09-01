Antalya\'da alacak verecek tartışmasında kan aktı

Antalya'da alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 eski ortak arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Antalya'da edinilen bilgiye göre, hamam işletmeciliği yaptığı belirlenen Aytunç Keskin, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Paşa G.'nin Manavgat Side Mahallesi'nde bir sitede bulunan evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ

Paşa G., ruhsatlı tabancasıyla Aytunç Keskin'e üst üste ateş etti. Paşa G., silah seslerini duyarak kapıya çıkan komşularından jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aytunç Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Keskin'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Paşa G.'nin İsviçre'de bir fabrikada torna ustası olarak çalıştığı ve emekli olarak 10 yıl önce Manavgat'a gelip, birikimlerinin bir bölümüyle emlak satın aldığı, geçen yıl Aytunç Keskin'le birlikte ortak hamam işlettikleri öğrenildi.