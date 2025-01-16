Antalya\'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Antalya'da yayaya yol vermek için duran araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından şoka girdi. 1.50 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu belirlenirken, 30 bin 299 TL ceza kesilip, ehliyetinin el koyma süresine 2 yıl daha eklendi.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut Ç.'nin kullandığı 07 DDH 87 plakalı otomobil, yayalara yol vermek için duran Keziban D.'nin kullandığı 07 NN 951 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana gelmezken, sürücü Mesut Ç. şoka girdi. Araç sürücüsünün araçtan inmemesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrılırken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçtan indirilemedi

Polis ekipleri ve vatandaşların tüm çabalarına rağmen Mesut Ç., bir türlü araçtan indirilemedi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından görevliler tarafından araçtan indirilmek istenen Mesut Ç., basın mensubunun görüntü alması durumunda araçtan inmeyeceğini dile getirdi. Basın mensubunun kamerayı kapatmasının ardından araçtan inen Mesut Ç., sağlık ekibinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Daha önceden ehliyetine 5 yıl el konulmuş

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın arkadan gelen otomobilin yayalara yol vermek için duran otomobilin tamponuna dokunmasıyla meydana geldiği gözlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, şoka girerek hastaneye kaldırılan sürücü Mesut Ç.'nin ehliyetine daha önce 5 yıllığına el konulduğu belirlendi. Hastanede yapılan kontrolde 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, araç sahibine 18 bin 677 TL, 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine el koyma süresi 2 yıl daha uzatıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA