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Antalya'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, biri 37 haftalık hamile bir kadın olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya\'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 23:47,
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Antalya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, biri 37 haftalık hamile bir kadın olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Alkol kontrolünde 0.94 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezine seyir eden Umut A. (23) kontrolündeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçarak yan durdu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Ali Erdemir (24) ve Fatıma Zehra Özdil'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Umut A. ve Keziban Nur Acer (20) ise hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Umut A.'nın yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlenirken, Keziban Nur Acer'in 37 haftalık hamile olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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