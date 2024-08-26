Antalya'da alt geçitte motosiklet kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da alt geçitte motosiklet kazası

Antalya\'da alt geçitte motosiklet kazası

Antalya'nın Kepez ilçesinde alt geçit girişinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

26.08.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da alt geçit girişinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Yayanın metrelerce savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.15 civarı Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi girişinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen alt geçit girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kimliği öğrenilemeyen bir kadına o sırada alt geçide girmek üzere olan Muhammet U. (54) idaresinde ki 07 GM 710 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce havaya savrulurken, motosiklet sürücüsü de kontrolünü kaybederek düştü. Motosiklet ise yaklaşık 300 metre yolda sürüklendikten sonra alt geçidin duvarına çarparak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı kadın ve motosiklet sürücüsü Muhammet U. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yasak olmasına rağmen alt geçit girişinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletin çarpma anı yer aldı. Öte yandan kaza sonrası yola savrulan yaya ve sürücüye çarpamamak için duran iki otomobilde maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücülerin refleksi muhtemel bir facianın önüne geçti.

"Büyük bir gürültü duyduk"

Büyük bir gürültü duyduklarını ve yola baktıklarında ilk olarak motosikleti gördüklerini belirten Ahmet Yılmaz isimli esnaf, "Biz içerdeydik, gürültüye koştuk. Kaza esnasında motorlu yerde yatıyordu. Sonra solumuza dönüp baktığımızda kadını gördük. Büyük ihtimalle karşıdan karşıya geçiyordu. Kadın kafasından yaralanmış, kanlar içerisindeydi. Birkaç nefes aldıktan sonra kendinden geçti. Herhalde öldü kadın. 5 dakika sonra ambulans geldi. Kadını sedyeye aldılar, kalp masajı yapıyorlardı. Vuran motorda büyük bir motor, yarış motoru herhalde" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, antalya, 3-sayfa, trafik, Kepez, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da alt geçitte motosiklet kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da alt geçitte motosiklet kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement