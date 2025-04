Antalya\'da Ambulans ve Cipin Çarpıştığı Kazada 9 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde ambulans ile Cipin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 22.20 sıralarında Serik ilçesi Orta mahalle Serik – Belek yolu Aspendos kavşağında meydana geldi. Belek mahallesinde aldığı bir hastayı özel hastaneye götürdüğü sırada kavşaktan dönen Şakir M. idaresindeki 06 BIG 005 plakalı ambulans ile karşı istikametten gelen Süleyman T. idaresindeki 07 BVP 745 plakalı cip çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sürücü Şakir M. sağlık görevlileri Ömer İ. Fatmagül Ç. Tuba Y ve hasta olarak bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ile otomobildeki sürücü Süleyman T. Hatice Ç. Ayşe C. ve Havva G. olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta bulunan 5 kişi Özel Anadolu hastanesine, otomobilde bulunan 4 kişi ise Serik devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2' sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Trafiğine kapanan yol polis tarafından 30 dakikada araç trafiğine açılırken, belediye ekipleri yağdan dolayı kayganlaşan yolda temizlik çalışması yaptı. Olayın görgü tanıkları ambulansın kavşaktan döndüğü sırada karşıdan gelen cipin çarptığı belirtildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anı an be an bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda belek istikametinden gelen ambulansın kavşaktan döndüğü sırada karşı yönden elen cipin çarpışma anları yer alıyor. - ANTALYA