Antalya'da 15 gün önce anjiyo olan şahıs evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
Antalya'da 15 gün önce anjiyo olan şahıs evinde ölü olarak bulundu

Antalya\'da 15 gün önce anjiyo olan şahıs evinde ölü olarak bulundu
31.03.2026 14:11  Güncelleme: 14:12
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 15 gün önce anjiyo olan 61 yaşındaki Süleyman Öğüt, eşi ve çocuklarının endişelenmemesi için durumu gizleyerek evinde ölü bulundu. Yakınlarının ulaşamaması üzerine ağabeyi durumu fark etti.

Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı şahıs evinde ölü olarak bulundu. Şahsın 15 gün önce anjiyo olduğu ve eşi ile çocuklarının endişelenmemesi için gizlediği öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5610 Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde iş yeri bulunan Süleyman Öğüt'e (61) ulaşamayan Ankara'da okuyan kızlarının yanında bulunan eşi, durumu Öğüt'ün ağabeyine bildirdi. Sanayi sitesinde bulunan iş yerini de açmadığı gören Öğüt'ün ağabeyi Habipler Mahallesi'nde bulunan ikametine geldi. Kapıyı çalan Süleyman Öğüt'ün ağabeyi yanıt alamayınca kapı kenarında bulunan camı kırarak içeri girdi.

15 gün önce anjiyo olmuş

Kardeşini evin içerisinde oturur vaziyette hareketsiz olarak gören Öğüt'ün ağabeyi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Süleyman Öğüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından ölümü normal olarak değerlendirilen Öğüt'ün yaklaşık 15 gün önce anjiyo olduğu ve eğitimleri nedeniyle Ankara'da bulunan kızları ile eşinin endişelenmemesi için geçirdiği operasyonu gizlediği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 15 gün önce anjiyo olan şahıs evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
SON DAKİKA: Antalya'da 15 gün önce anjiyo olan şahıs evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
Advertisement
