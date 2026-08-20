Antalya'da Anne ve Kızı Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Anne ve Kızı Ölü Bulundu

Antalya\'da Anne ve Kızı Ölü Bulundu
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93 yaşındaki anne ve 71 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu, cenazeleri Adli Tıp’a gönderildi.

Antalya'da birlikte yaşadıkları evde ölü bulunan 93 yaşındaki anne ile 71 yaşındaki kızının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1475 sokak üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayten Harputlugil (93) ile aynı evde birlikte yaşadığı kızı Nilgün Harputlugil'e (71) bir süredir ulaşamayan oğlu ve yakınları ikamet ettikleri adrese geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı farklı odalarda ölü bulundu

Adrese gelen ekipler savcılık talimatının ardından çilingir yardımıyla kapının girdikleri dairede anne ve kızının farklı odalarda cansız bedenleri ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

En son 10 gün önce görülmüşler

Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren anne ve kızını son olarak 10 gün önce komşuları tarafından görüldüğü, o günden bu yana kapıyı kimseye açmadıkları öğrenildi. Hayatlarını kaybeden anne ile kızının yapılan ilk incelemede vücutlarında herhangi bir darp, kesici ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından anne ve kızının cansız bedenleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adli Tıp, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Anne ve Kızı Ölü Bulundu - Son Dakika

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