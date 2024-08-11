Antalya\'da annesine sürpriz yapmaya giden zabıta memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

3.Sayfa

Antalya'da annesine sürpriz yapmaya giderken trafik kazası geçiren zabıta memuru motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Korkuteli Antalya yolu Çağıllık mevkiinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan aynı zamanda motosikletçi olan Okan Asar (31), Korkuteli ilçesinde bulunan annesi Aliye Nuray Asar'a hafta sonu sürprizi yapmak için yola çıktı. Okan Asar(31)'ın kullandığı motosiklet iddiaya göre Çığlık mevkiinde bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Okan Asar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Okan Asar'ın cesedi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA