Antalya\'da araç şarampole devrildi, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı

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Antalya'da meydana gelen kazada yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilen araç ters döndü. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi ile Geyikbayırı arasında bulunan yolda meydana geldi. Antalya istikametinden gelen Ali İhsan Görmez yönetimindeki 07 ZB 579 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atarak ters dönen araçtaki sürücü Ali İhsan Görmez ve eşi, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA