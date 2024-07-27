Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı

Antalya'da meydana gelen bir kaza sonucunda 2 otomobil çarpıştı ve araçlardan birinin motoru kaldırıma fırlayarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

27.07.2024 22:50
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Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı, araçlardan birinin motoru kaldırıma fırladı, 3 kişi ise yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

ANTALYA - Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinin motoru yerinden çıkarak kaldırıma fırladı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.35 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Hamza K.'nin kullandığı 07 BHF 525 plakalı otomobil, Uğur Mumcu 3. Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkan Ural D. idaresindeki 07 PR 944 plakalı otomobile çarpıp, kaldırımda bulunan ağacı devirdi. Çarpmanın etkisiyle 07 PR 944 plakalı Ford marka aracın motoru yerinden çıkarak, kaldırıma fırladı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Hamza K. ve Ural D. ile 07 BHF 525 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Tuğba A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla ilerleyen Hamza K.'nin kullandığı 07 BHF 525 plakalı otomobilin, Ural D.'nin kullandığı 07 PR 944 plakalı araca çarptığı an yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle Ural D.'nin kullandığı otomobilin kendi çevresinde döndüğü ve aracın motorunun fırladığı, diğer aracın ise kontrolden çıkıp kaldırımdaki ağacı devirdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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