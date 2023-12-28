 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da aranan şahıs Aydın'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da aranan şahıs Aydın'da yakalandı

Antalya'da 'Kasten Öldürme' suçundan aranan ve 12 yıldır kaçan şahıs, Aydın'da JASAT ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı. Hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Antalya\'da aranan şahıs Aydın\'da yakalandı
28.12.2023 - 10:03,
Abone Ol

Antalya'da "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve 12 yıldır aranan şahıs Aydın'da JASAT ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmanın ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Antalya ilinde "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıldır aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Didim Akbük Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Didim, JASAT, Aydın, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da aranan şahıs Aydın'da yakalandı - Son Dakika


10:39
Kuzey Marmara otoyolundaki zincirleme kaza sonrası yeni görüntüler Kuzey Marmara otoyolundaki zincirleme kaza sonrası yeni görüntüler
10:36
Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü Şans oyunlarından alınan vergiler yarı yarıya düşürüldü
10:32
Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25
Sigarada vergi oranları değişti Sigarada vergi oranları değişti
09:52
Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:50
Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:45
İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41
Stopaj indirimi süresi uzatıldı Stopaj indirimi süresi uzatıldı

Son Dakika
10:32 Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Merak edilen soru yanıt buldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
09:50 Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
09:52 Deprem sigortası için ödenecek asgari prim ve sigorta bedeli yükseltildi
09:45 İzmir'de lise öğrencisi okul arkadaşları tarafından darbedildi
09:41 Stopaj indirimi süresi uzatıldı
09:26 Kongo'da şiddetli yağış: 60 kişi hayatını kaybetti
09:18 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den ilk kareler geldi! Hadise kadroda yok
08:43 Narkogüç-41 operasyonunda 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:22 Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kazadan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:00:43. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da aranan şahıs Aydın'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement