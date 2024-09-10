Antalya\'da Arkadaşıyla Buluşmak İçin Sözleşen Şahıs Evde Ölü Bulundu

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Antalya'da sabah saatlerinde arkadaşıyla buluşmak için sözleşen ancak ulaşılamayan şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1116 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İsminin Ali Yendoğan (66) olduğu öğrenilen ve bu sabah arkadaşıyla buluşmak için sözleşen şahıs evinde ölü olarak bulundu. Ulaşamadığı arkadaşının evine gelen ve ikamet içerisinde 40 yıllık arkadaşını hareketsiz halde bulan vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Yenidoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Belediye tabibinin Yenidoğan'ın ölümünü 'normal' olarak değerlendirilmesi üzerine şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ali Yenidoğan'ın memleketi Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA