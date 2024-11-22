Antalya'da Aşırı Yağışlar Kaya Parsı Düşürdü - Son Dakika
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Antalya'da Aşırı Yağışlar Kaya Parsı Düşürdü

Antalya\'da Aşırı Yağışlar Kaya Parsı Düşürdü

Serik'te düşen kaya, evde mahsur kalan aileye hasar verdi. Yardım çağrısı yapıldı.

22.11.2024 10:26
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Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağışların etkisi ile bir tepeden kopan kaya parçası iki katlı müstakil eve çarptı. Ev sakinleri deprem olduğunu sandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde, sabah saat 04.00 sıralarında aşırı yağışlar nedeniyle bir tepeden kopan kaya parçası Şevket ve Burcu Kuşçu çiftinin 2 katlı evine çarptı. Evde hasara sebep olan ve evin giriş kapısına çarpan kaya parçası, ailenin evde mahsur kalmasına neden oldu.

"Sanki bir patlama olmuş gibiydi"

Sabah saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyleyen Burcu Kuşçu, "Sanki bir patlama olmuş gibiydi. Ben sabah normalde işe gidiyordum ama bugün evde mahsur kaldık. Evde bacağı kırık hastamız var, günlük pansumana gidiyor ama o da bugün gidemiyor" dedi.

"Bir an önce burayı halletsinler"

Şevket Kuşçu ise, "Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandık. Tepeden kopan kaya parçası evimize çarpıp kapının ağzını kapattı. İçeride hasta ve hastaneye gidemiyoruz. Bir an önce gelip müdahale etmelerini istiyorum. Okula gidecek çocuklarımızda var onlarda okula gidemiyor şu anda. Bir an önce burayı halletsinler" diye konuştu.

Evin giriş kapsına çarpan kaya parçası evin duvarlarına zarar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Aşırı Yağışlar Kaya Parsı Düşürdü - Son Dakika

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