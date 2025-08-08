Antalya'da At, Çocuğu Havaya Fırlattı - Son Dakika
Antalya'da At, Çocuğu Havaya Fırlattı

Antalya\'da At, Çocuğu Havaya Fırlattı
08.08.2025 11:25
3 yaşındaki Omar, Antalya'da atı severken ısırılıp havaya fırlatıldı. Sağlığı iyi.

Antalya'da yolda görerek sevmek istediği atın beklenmedik bir şekilde ısırarak havaya fırlattığı 3 yaşındaki çocuk hafif yaralandı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önceki gün akşam 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaklaşık 10 yıldır Antalya'da yerleşik olarak yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklu Muhammed El Kassum, 3 yaşındaki oğlu Omar'ı gezdirmek için motosikleti ile evden çıktı. Bir süre eşi ve oğlu ile birlikte tur atan Muhammed El Kassum, Molla Yusuf Mahallesi ara sokaklarda yol kenarında boş bir arazide etrafı tahta çitlerle çevrilmiş bir ağıl içerisindeki atı gördü. Küçük Omar'ın hayvanlara olan sevgisini ve düşkünlüğünü bilen baba motosikleti durdurarak kucağına aldığı oğlu ile birlikte atın bulunduğu çitin yanına gitti.

Korku dolu o anlar kamerayla kaydedildi

Buldukları yeşilliği ilk önce kendisi ata veren Muhammed El Kassum, ardından oğlunun eline ata vermesi için bir parça yeşillik verdi. Bu sırada hatıra olması amacıyla oğlunun atı beslediği anları Kassum'un eşi cep telefonu ile kayda almaya başladı. Küçük Omar'ın elinden yere düşen yeşilliği yiyen at, ardından doğrularak beklenmedik bir harekette bulundu. Sevmek istediği at 3 yaşındaki küçük Omar'ı ani bir hareketle sağ koltuk altından ısırdıktan sonra babasının kucağında çekerek bir anda havaya fırlattı. Yaşanan olay karşısında büyük bir şok yaşayan anne çığlıklar atarken, baba Muhammed El Kassum hemen içeri girerek küçük çocuğu atın fırlattığı yerden aldı. Olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Artık hayvanlardan korkuyor"

Küçük Omar'ın vücudundaki ısırık ve yara izini gören hastanede görevli doktorlar olaya inanmakta güçlük çekerken, hatıra olması için çekilen ve olayın kaydı olan videoyu gören sağlık görevlileri hayretler içerisinde kaldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu vücudunda atın ısırarak fırlatması nedeniyle yara ve ezikler olduğu öğrenildi. Olayın şokunu üzerinden atlatamayan baba Muhammed El Kassum yaşananları, "Motosikletle oğlumu gezdiriyordum. Çocuk atı gördü, atı görünce sevmek istedik. Ata yeşillik vermek istedik. Yeşilliği verirken at ısırarak 3-3.5 metre havaya fırlattı. Yere düşünce hemen içeriye geçip çocuğu alıp çıkardım. Ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Önceden hayvanları çok seviyordu, şimdi ise çok korkuyor" sözleri ile anlattı.

Öte yandan Muhammed El Kassum'un oğlunu ısırarak havaya fırlatan atın sahibi hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ayrıca atın bulunduğu alanın yakın noktasında ağaca asılmış "Ata yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır. Isırır" yazısı dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Konyaaltı, Hayvanlar, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

