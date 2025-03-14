Antalya'da Balık Avlamak İçin Gelen Tekne Sahibinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Balık Avlamak İçin Gelen Tekne Sahibinin Cansız Bedeni Bulundu

Antalya\'da Balık Avlamak İçin Gelen Tekne Sahibinin Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, balık avlamak için teknesiyle gelen H.Ü.B. (43) adlı şahıs, teknede birlikte kahvaltı yaptığı personeli tarafından kamelyada asılı halde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek incelemeler yaptı.

14.03.2025 19:59  Güncelleme: 20:08
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Antalya'ya balık avlamak için teknesi ile gelen şahıs, teknede çalışan personeli tarafından birlikte kahvaltı yaptıktan 15 dakika sonra asılı halde ölü bulundu.

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar, 112 Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Tersaneler bölgesine gelen ekipler, tur teknelerinin turist indirip bindirdiği bölgede tur aracı şoförlerinin beklemesi için yapılmış kamelyanın demirlerinde asılı vaziyette bir kişi ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde H.Ü.B. (43) adlı şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

15 dakika önce birlikte kahvaltı yaptığı personeli buldu

İzmir'in Foça ilçesinde ikamet ettiği ve her yıl Eyşan isimli balıkçı teknesiyle Manavgat'a gelerek mırmır avladığı öğrenilen tekne sahibi ve kaptanı H.Ü.B.'nin kamelya demirinde asılı vaziyetteki cansız bedenini, 15-20 dakika önce teknede beraber kahvaltı yaptığı personelinin bulduğu öğrenildi. H.Ü.B.'nin cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Balık Avlamak İçin Gelen Tekne Sahibinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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