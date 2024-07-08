Antalya'da Balıkçı Barınağında Ölü Bulunan Kişi - Son Dakika
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Antalya'da Balıkçı Barınağında Ölü Bulunan Kişi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan balıkçı barınağında 20 yıldır balıkçılık yapan Rahim Çakmak, teknesinde ölü olarak bulundu. Çakmak'ın bir gün önce rahatsızlandığı ve hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

08.07.2024 17:00
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Antalya'da balıkçı barınağında bir kişi teknesinde ölü olarak bulundu. Şahsın bir gün önce rahatsızlandığı, gelen ambulans görevlilerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmediği öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kemer Yolu üzerindeki balıkçı barınağında meydana gelen olayda 20 yıldır balıkçılık ile uğraşan Rahim Çakmak (73), arkadaşları tarafından teknesinde ölü olarak bulundu. Bir süredir kendisinden haber alamayan ve balıkçı barınağında bulunan aynı zamanda ikamet olarak kullandığı tekneye gelen arkadaşları, Çakmak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çakmak'ın tekne içerisinde hareketsiz yattığını gören arkadaşlarının 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rahim Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın dün rahatsızlandığı ve gelen 112 ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından Rahim Çakmak'ın teknesinde istirahat etmek için kaldığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Balıkçı Barınağında Ölü Bulunan Kişi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Balıkçı Barınağında Ölü Bulunan Kişi - Son Dakika
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