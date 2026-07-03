Antalya\'da Bıçaklı Kavga: Müebbet İstendi

Antalya'da görev yaptığı otelin önünde alkol alıp gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardığı kişilerle çıkan tartışmada kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Eyyüp T. hakkında müebbet hapis cezası istenirken, Halil S.'nin de olayın gerçekleşmesine yardım eden kişi olarak cezalandırılması talep edildi. Duruşmada konuşan baba Adnan Göker, "Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik" dedi.

Olay, 9 Kasım 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'ta bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker ile Talat K.B., otel önünde alkol alıp gürültü yaptıkları gerekçesiyle Eyyüp T. ve Halil S.'yi uyardı. Uyarının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Tahsin Göker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Eyyüp T. hakkında "kasten öldürme", "olası kastla silahla basit yaralama" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırma talep edildi. Halil S. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan cezalandırma istendi.

Düğününe sayılı günler kala görev yaptığı otelin önünde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Eyyüp T., tutuksuz yargılanan Halil S., tanık, taraf avukatları, sanık yakınları ile Tahsin Göker'in ailesi katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Eyyüp T., öldürme amacı olmadığını ileri sürerek, "Öldürme gibi bir amacım yoktu, yaptığım için çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum" dedi. Tutuksuz yargılanan Halil S. ise, "Tahsin'in vurduğu yumruklardan kurtulmak için kendimi savunmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Şişeyi gösterip 'tadını çıkartacağız' dedi"

Duruşmada, olay tarihinde otelde resepsiyonist olarak çalışan tanık da dinlendi. Olay anını görmediğini belirten tanık, sanıkların otel önünde oturduğunu ve müşterilerden şikayet geldiğini anlatarak şunları söyledi: "Olay akşamı sanıklar merdivenlerin orada oturuyorlardı, müşterilere rahatsızlık veriyorlardı. Dışarı çıktım, orada oturmamaları gerektiğini söyledim. Elindeki şişeyi gösterdi, 'tadını çıkartacağız' dedi. İçeriye girdim, 15 dakika sonra dışarı çıktım, oturuyorlardı. 'Hala oturuyorsunuz' dedim, kafasını kaldırıp baktı, içeri girdim. Müşterilerden dışarıdan ses geldiği hakkında şikayet geldi. Olayı görmedim. Tartışma sırasında güvenlikçi Kaan'ın 'Ben senin yaşıtın mıyım' dediğini duydum. Otelde 2 buçuk ay çalıştım. Eyyüp ve Halil'in oturduğu kapı otelin kullanılmayan kapısıydı."

"İsteseydi üstesinden gelebilirdi"

Sanıkların savunması ve tanık beyanının ardından söz verilen anne Nimet Göker, oğlunun fiziki yapısına dikkat çekerek, Tahsin Göker'in saldırmak istemesi halinde sanıkların üstesinden gelebileceğini söyledi. Acılı anne, oğlunun 1.85 boyunda ve 150 kilogram olduğunu belirterek, olayın anlatıldığı gibi gerçekleşmediğini düşündüklerini ifade etti.

Savcı mütalaasını açıkladı

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Eyyüp T.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Halil S.'nin ise eylemleriyle suça doğrudan iştirak etmese de olayın gerçekleşmesine yardım eden kişi olarak cezalandırılması ve tutuklanması istendi. Savcı ayrıca Eyyüp T.'nin Halil S.'ye yönelik eylemi nedeniyle beraatini talep etti.

"Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik"

Mütalaanın ardından söz verilen baba Adnan Göker, oğlunun kimseye kötülüğü olmayan biri olduğunu belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Baba Göker, "Oğlum bu yaşına geldi, kötülük nedir bilmez. Arkadaşlarıyla şakalaşır güler ama kimseye küfür etmedi. Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik" dedi.

Mahkeme heyeti, Halil S. hakkındaki tutuklama talebinin reddine karar verdi. Heyet, karar duruşması için dosyanın ileri bir tarihe ertelenmesine hükmetti. - ANTALYA