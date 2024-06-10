Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda apartman ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

10.06.2024 19:46
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Antalya'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında apartman ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yanan evin sahibi komşuların uyarması ile çocukları ile birlikte evden çıkarken, duman nedeniyle dairesinden çıkamayan bir apartman sakini itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Barış Mahallesi 2895 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartmanda mahsur kalanlar olduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken apartmanın çatı terasında kucağında oğlu ile birlikte mahsur kalan ve büyük panik yaşayan bir kadına olayı duyarak gelen eşi aşağıdan moral vererek sakinleşmesini sağladı.

Mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlere kısa sürede müdahale ederek üst katlara sıçramadan yangını söndürdü. Teras katında oğlu ile birlikte mahsur kalan apartman sakini itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bu arada aşağıda bekleyen genç adam çocuğuna sıkı sıkı sarılarak ambulansa kendisi götürdü. Oksijen maskesi takılan ve ilk kontrolleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"2 çocuğumu alıp hemen çıktım"

Mutfakta olduğu sırada komşuların haber vermesi ile yangından haberi olduğunu belirten yanan dairenin sahibi Nilüfer Kıpıkoğlu, "Yangın salondan çıkmış. Ben mutfaktaydım. Komşular haber verdi. Mutfaktan çıkınca dumanı gördüm, 2 çocuğumu aldım ve hemen çıktım. O sırada alev aldı" diyerek o anları anlattı.

Büyük korku ve panik yaşadığı gözlenen Kıpıkoğlu'nu komşuları sakinleştirdi. Evde bulunan kedisi de itfaiye erleri tarafından çıkartılarak teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

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