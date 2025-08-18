Antalya\'da Bir Dairede Çıkan Yangın Panik Yarattı

Antalya'da bir dairenin balkonunda çıkan yangın, apartman sakinlerinin korku dolu dakikalar yaşamasına neden oldu. Büyük panik yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan genç kızı annesi sakinleştirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2'nci katta bulunan Ahmet K.'ya ait dairenin balkonda kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balkon kısmında bulunan malzemeler yanarken, evin içini bir anda saran dumanı fark eden daire sahipleri, panikle dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çarı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kız gözyaşlarına hakim olamadı

Apartmanın merdiven boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle diğer daire sahipleri korkuyla kendilerini apartmandan dışarıya atarken, kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada yanan dairede bulunan bir kedi vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Yangın nedeniyle panikle dışarı çıkan ve korktuğu gözlenen genç bir kız gözyaşlarına hakim olamazken annesi tarafından teselli edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edilerek ayakta tedavi edildi. - ANTALYA