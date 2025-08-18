Antalya'da Bir Dairede Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
Antalya'da Bir Dairede Çıkan Yangın Panik Yarattı

Antalya\'da Bir Dairede Çıkan Yangın Panik Yarattı
18.08.2025 09:11  Güncelleme: 09:19
Antalya'da 2'nci katta çıkan yangın, apartman sakinlerinden birinin gözyaşlarına hakim olamamasına yol açarken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Antalya'da bir dairenin balkonunda çıkan yangın, apartman sakinlerinin korku dolu dakikalar yaşamasına neden oldu. Büyük panik yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan genç kızı annesi sakinleştirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2'nci katta bulunan Ahmet K.'ya ait dairenin balkonda kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balkon kısmında bulunan malzemeler yanarken, evin içini bir anda saran dumanı fark eden daire sahipleri, panikle dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çarı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kız gözyaşlarına hakim olamadı

Apartmanın merdiven boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle diğer daire sahipleri korkuyla kendilerini apartmandan dışarıya atarken, kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada yanan dairede bulunan bir kedi vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Yangın nedeniyle panikle dışarı çıkan ve korktuğu gözlenen genç bir kız gözyaşlarına hakim olamazken annesi tarafından teselli edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edilerek ayakta tedavi edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bir Dairede Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Antalya'da Bir Dairede Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
