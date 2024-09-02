Antalya'da İki Mevsim Bir Arada: Şiddetli Yağmur ve Güneşli Hava - Son Dakika
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Antalya'da İki Mevsim Bir Arada: Şiddetli Yağmur ve Güneşli Hava

Antalya\'da İki Mevsim Bir Arada: Şiddetli Yağmur ve Güneşli Hava

Antalya'da bir kilometre arayla farklı hava koşulları yaşandı. Kepez bölgesinde kuvvetli sağanak yağış yolları göle çevirirken, sadece bir kilometre uzaktaki bir başka bölgede güneşli bir hava hakimdi. Meteoroloji, kentin iç ve doğu kesimlerinde sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, duraklar ve işyerleri doldu taştı.

02.09.2024 17:27
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Antalya'da bir kilometre arayla iki mevsim yaşandı. Bir bölgede kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bir kilometre ilerisinde ise günlük güneşlik bir hava hakim oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bugün öğlen saatlerinde saatlerinde kentin iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış nedeniyle vatandaşları sel, su baskını ve yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyardı. Kentin genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakimken saat 15.00 civarında Kepez bölgesinde bulunan vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağmurun şokunu yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve çevrede işyerlerine sığınırken yollar ise adeta göle döndü. Bazı araçlar şiddetli yağış nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Bir tarafta sağanak, diğer tarafta yakıcı güneş

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde şiddetli yağış etkisini gösterirken bir kilometre mesafede ise yağmurdan eser yoktu. Yağış bulunan bölgeden gelerek şehir merkezine ilerleyen araç sürücüleri ani hava değişimi karşısında hayrete düştü. Bir işletmede paket servis elemanı olarak çalışan Emrah Akay, "Bundan yarım saat önce iki kilometre yukarıdan siparişten geldim. Orada şiddetli bir yağmur hakimdi. Aşağı indiğimizde ise hiçbir şey yoktu. Şu anda ise hava güneşli, yukarıyı ise yağmur götürüyor. Islanmamak için hemen geldim. Burada hiçbir şey yokken yukarı tarafı sel götürüyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İki Mevsim Bir Arada: Şiddetli Yağmur ve Güneşli Hava - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da İki Mevsim Bir Arada: Şiddetli Yağmur ve Güneşli Hava - Son Dakika
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