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Antalya'da Bulunan Cesetlerin Üretim Yeri Suriye Olduğu Belirlendi - Son Dakika
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Antalya'da Bulunan Cesetlerin Üretim Yeri Suriye Olduğu Belirlendi

Antalya'da bulunan 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlendi. Antalya valiliği, cesetlerle ilgili yaptığı açıklamada, birinin bir süre önce kaybolan bir kişiye ait olduğunu değerlendirdi. Diğer 5 cesedin ayakkabı ve kıyafetlerinin Suriye'de üretildiği tespit edildi. Olayın bir göçmen kazası veya kayıp bildirimi olmadığı belirtildi.

Antalya\'da Bulunan Cesetlerin Üretim Yeri Suriye Olduğu Belirlendi
21.01.2024 - 19:54,
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Antalya'da bulunan 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlendi

Antalya valiliğinden ceset açıklaması:

"Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir"

" Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir"

ANTALYA - Antalya valiliği 5 gün içerisinde sahilde bulunan 6 cesetle ilgili yaptığı açıklamada, "Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile birlikte 6'ya ulaştı.

Üretim yerinin Suriye olduğu belirlendi

Antalya valiliğinden cesetlerle ilgili olarak bir basın açıklaması paylaşıldı. Açıklamada "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir" denildi.

Göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır"

Açıklamanın devamın ise şu ifadelere yer verildi: "Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bulunan Cesetlerin Üretim Yeri Suriye Olduğu Belirlendi - Son Dakika


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