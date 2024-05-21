Antalya'da Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı

Antalya\'da Çerkes Sürgünü\'nün 160. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı

Antalya Çerkes Derneği ve dernek üyeleri, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma Günü nedeniyle Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Çerkeslerin, Çarlık Rusya'sına karşı yüzyıldan fazla süren özgürlük savaşının 21 Mayıs 1864'te kesin olarak kaybedildiği belirtildi. Grup üyeleri, Rusya Federasyonu'nun Çerkes Soykırımı'nı tanımasını ve sonuçlarını telafi etmesini talep etti.

21.05.2024 21:52
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Antalya'da bulunan Çerkes dernekleri Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı

Antalya Çerkes Derneği ve dernek üyeleri, 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anma Günü nedeni ile Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde Çerkes ve Türk bayrakları bulunan grup Çerkezce ve Türkçe olarak yaptıkları basın açıklamasında Çerkezlerin, Çarlık Rusya'sına karşı yüzyıldan fazla süren özgürlük savaşının 21 Mayıs 1864'te kesin olarak kaybedildiğini belirtti. Grup üyeleri adına konuşan Şevval Cankat, "21 Mayıs 1864'te kesin olarak kaybettik. Anavatanımız Çerkesya işgal edildi; halkımız kadın, çocuk, yaşlı demeden tarihi vatanımız Çerkesya'dan sürüldü; köylerimiz, ekinlerimiz, bahçelerimiz ateşe verildi; Çerkesya haritalardan silindi" dedi.

'Adalet ve geçeğimizi istiyoruz'

21 Mayıs'ın Çerkes halkının Çerkesya'dan sürgün edildiği, nüfusunun yüzde 90'ının soykırım ve sürgüne kurban verildiği gün olduğunu söyleyen Cankat, "Bugün hala hem anavatanımızda hem de diasporada gelecek kaygısı içerisinde yaşıyor, asimile oluyorsak ve varlığımız tehdit altındaysa; bunun nedeni Rusya Federasyonu'nun Çerkes Soykırımı'nı tanımaya ve sonuçlarını telafi etmeye yanaşmıyor, inkar etmeyi yeğliyor ve Çarlık Rusyasının politikalarının hala devam ettiriyor olmasıdır. Bu nedenle, Rusya Federasyonu'nun Çerkes Soykırımını ve Sürgününü tanımasını ve tüm sonuçları ile birlikte telafi etmesini; yani adalet ve geleceğimizi istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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