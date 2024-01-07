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Antalya'da Çift Kabin Pikap Kazası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden çift kabin pikap, park halinde bekleyen 1 otomobil ve 3 motosiklete çarparak devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve tahkikat başlatıldı.

Antalya\'da Çift Kabin Pikap Kazası
07.01.2024 - 13:26,  Güncelleme: 13:28
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çift kabin pikap, park halinde bekleyen 1 otomobil ve 3 motosiklete çarpıp devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 19.20 sıralarında Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Esentepe Mahallesi yönünde seyir halinde olan Onur B. idaresindeki 07 NFN 83 plakalı çift kabin pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında park halinde bekleyen 3 motosikletle 1 otomobili biçen pikap, yan yatıp sürüklendi. Korkunç kazada ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen pikapla çarptığı motosikletler ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde gerekli notlarını alan polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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