Antalya\'da çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

3.Sayfa

Antalya'da bir dairede çıkan yangın, apartman sakinlerini sokağa döktü. Komşularının haber vermesi ile gelen ikamet sahibi kadın, yangın sırasında evde olduğunu düşündüğü eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Yangın, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 255. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Daireden dumanlar çıktığını gören diğer apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada merdiven boşluğunu kaplayan dukanların diğer dairelere de girmesi nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı. Evlerinden çıkan apartman sakinlerinin yanan dairenin kapısını çalmasına rağmen daireden cevap alınamaması endişeye neden oldu.

Eşine uzun uzun sarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yapılan kontrollerde dairede kimsenin olmaması yüreklere su serpti. Bu sırada ikametine gelen isminin Alican olduğu öğrenilen daire sahibi, itfaiye ekiplerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Klimanın elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında dairede hasar meydana geldi. Yangını haber alarak kardeşi ile birlikte gelen daire sahibi kadın ise, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu görünce rahat bir nefes alarak, eşine uzun uzun sarıldı. - ANTALYA