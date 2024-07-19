Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi Karşıyaka Mevkii'nde bu sabah 09 30'da yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 acil hattını aradı. İhbarın üzerine orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, mahalle içindeki makilik alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için mücadele etti.

Yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına 1 helikopter ve 10 yangın söndürme arazözü müdahale etti. - ANTALYA