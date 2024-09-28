Antalya\'da Cinayet: Trompet Sanatçısı 20 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü

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Antalya'da tartıştığı valeyi bıçakla yaralayıp, ardından farklı bir noktada Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1986 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir restoranın önüne bisikletiyle gelen Polat Dereli (45), burada vale görevi yapan Osman D. (36) ile henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Polat Dereli yanında taşıdığı bıçakla Osman D.'yi yaralayıp olay yerinden ayrıldı. Vale, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanırken, hemen 15 dakika sonrası farklı bir adrese geçen Polat Dereli, bu sefer sokakta karşılaştığı Deniz Akten (38) ile tartışmaya başladı. Polat Dereli, aynı bıçakla Deniz Akten'i vücudunun farklı noktalarından 20 bıçak darbesiyle yaralayıp, olay yerinden ayrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası'nın trompet sanatçısı Deniz Akten, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde polisin çalışmalarını izlerken yakalandı

Öte yandan cinayet şüphelisi Polat Dereli, son eyleminin ardından olay yerine bir süre sonra tekrar geri dönüp, polisin çalışmalarını izledi. Bu sırada Polat Dereli'nin şüpheli durumlarını fark eden Cinayet Büro ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dereli'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Yüzüm kopyalanmış"

Olayla ilgili ifadesi alınan Polat Dereli'nin, "Yüzümü kopyaladılar, ben değildim" dediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolüne getirilen zanlı, basın mensupları tarafından yöneltilen "Başkası senin siluetine bürünüp, cinayet mi işledi" sorusuna "Doğru" cevabını verdi. Polat Dereli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Dereli'nin, geçtiğimiz yıllarda psikolojik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.

Polat Dereli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA