Antalya'da Daire Yangını: Maddi Hasar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Daire Yangını: Maddi Hasar

Antalya'da boş dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Büyük maddi hasar var.

05.05.2025 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dairede çıkan yangın apartmanı dumana boğdu

ANTALYA - Antalya'da bir apartman dairesinde evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1065 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin camından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler yangına hızla müdahale ederken, apartman sakinlerinin daire kapısını çalmalarına rağmen kapının açılmadığını belirtmesi üzerine ekipler merdivenli araç ile balkondan girerek ev içerisinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın diğer dairelere sıçramada söndürüldü. Daire içerisinde yapılan kontrollerde ev içerisinde kimsenin bulunmadığı görüldü. Komşuları tarafından ulaşılan daire sahibinin olay anında kontrol amacıyla hastanede bulunduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Daire Yangını: Maddi Hasar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:24:41. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Daire Yangını: Maddi Hasar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.